В России могут появиться приподнятые над проезжей частью пешеходные переходы

В России могут появиться пешеходные переходы, приподнятые над проезжей частью, сообщают «Известия».

Об использовании таких конструкций рядом с подъездами жилых домов и детскими площадками говорится в проекте предварительного национального стандарта (ПНСТ), который должен быть утверждён в 2019 году.

По мнению разработчиков, нововведения позволят повысить безопасность на территории жилых кварталов.

Как заявил глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский, до конца года планируется завершить создание ПНСТ под рабочим названием «Типовые схемы организации движения во дворах».

В соответствии с макетом, конструкция представляет собой искусственную неровность, на верхнюю грань которой нанесена зебра. Она должна быть приподнята над проезжей частью на 10 см.

Также рекомендуется сузить полосу для движения во дворах до трёх метров там, где это возможно. В таком случае один автомобиль не сможет обогнать другой, что позволит снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций, пояснил Шумский.

В Росстандарте рассказали, что цель нового ПНСТ — повышение безопасности дорожного движения. Разработка документа предусмотрена программой национальной стандартизации на 2018 год и производится без привлечения средств федерального бюджета.

В Минтрансе добавили, что ПНСТ на рассмотрение в ведомство пока не поступал.

Ранее «Дни.ру» сообщало, что в Москве планируют построить более 270 км дорог.