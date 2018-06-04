В Кремле рассказали о приглашении лидеру КНДР посетить Россию

Короткая ссылка
Глава российского МИД Сергей Лавров передал приглашение лидеру КНДР Ким Чен Ыну посетить Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В ходе контактов нашего министра иностранных дел Лаврова в Пхеньяне он Ким Чен Ыну передал приглашение посетить Российскую Федерацию, и в том числе в качестве одного из возможных поводов для такого визита фигурировал действительно Восточный экономический форум», — сказал Песков.

Ранее первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников заявил, что Ким Чен Ына ждут в России с официальным визитом в рамках проведения Восточного экономического форума в сентябре. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал во время встречи с делегацией северокорейских парламентариев, которые принимают участие в международном форуме «Развитие парламентаризма».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить