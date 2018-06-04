В Кремле рассказали о приглашении лидеру КНДР посетить Россию

Глава российского МИД Сергей Лавров передал приглашение лидеру КНДР Ким Чен Ыну посетить Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В ходе контактов нашего министра иностранных дел Лаврова в Пхеньяне он Ким Чен Ыну передал приглашение посетить Российскую Федерацию, и в том числе в качестве одного из возможных поводов для такого визита фигурировал действительно Восточный экономический форум», — сказал Песков.

Ранее первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников заявил, что Ким Чен Ына ждут в России с официальным визитом в рамках проведения Восточного экономического форума в сентябре. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал во время встречи с делегацией северокорейских парламентариев, которые принимают участие в международном форуме «Развитие парламентаризма».