Путин заявил, что у России нет цели кого-то разобщить в ЕС

Президент России Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF заявил, что у российских властей нет цели кого-то разобщить в ЕС.

«У нас нет цели что-то или кого-то разобщить в ЕС», — сказал Путин.

По его словам, Россия, наоборот, заинтересована в процветающем Евросоюзе.

Ранее сообщалось, что канцлер Австрии Себастьян Курц намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным улучшение взаимодействия ЕС и России.