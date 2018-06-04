Путин заявил, что у России нет цели кого-то разобщить в ЕС
Президент России Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF заявил, что у российских властей нет цели кого-то разобщить в ЕС.
«У нас нет цели что-то или кого-то разобщить в ЕС», — сказал Путин.
По его словам, Россия, наоборот, заинтересована в процветающем Евросоюзе.
Ранее сообщалось, что канцлер Австрии Себастьян Курц намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным улучшение взаимодействия ЕС и России.
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