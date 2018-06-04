В Якутске самолёт вернулся в аэропорт из-за технической неисправности

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Самолёт Bombardier, вылетевший из Якутска в Нерюнгри, вернулся в аэропорт вылет после срабатывания датчика о технической неисправности. Об этом говорится в сообщении авиакомпании «Якутия».

Отмечается, что самолёт вылетел из аэропорта Якутска в 08:05 (02:05 мск).

«После взлёта сработал датчик, сигнализирующий о технической неисправности. В сложившейся обстановке командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета», — приводит сообщение РИА Новости.

В 08:45 (02:45) самолёт благополучно совершил посадку. На борту самолёта находились 36 пассажиров. Вылет рейса ожидается 4 июня в 13:00 (07:00 мск)

«По данному факту для установления причин работает специальная комиссия. Авиакомпания приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Якутии самолёт экстренно сел из-за повреждения шасси.

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