Войска Западного военного округа к концу года укомплектуют современной техникой на 65%

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Командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов заявил, что войска ЗВО до конца 2018 года укомплектуют современной боевой техникой на 65%. Об этом он сказал в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, перевооружение на новые и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники позволяет существенно увеличить боевой потенциал соединений и воинских частей. 

«В войска округа до конца текущего года планируется поступление более 1000 единиц современной боевой техники, что позволит довести укомплектованность современной техникой и вооружением до 65%», — сказал Картаполов.

Генерал сообщил, что в частях ЗВО продолжается работа по совершенствованию инфраструктуры и вводу в строй новых объектов боевой подготовки. В том числе учитывается приобретённый в Сирии опыт.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об изменении госпрограммы вооружения.

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