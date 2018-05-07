«Мы возродим дивизию»: как изменятся Воздушно-десантные войска России к 2030 году

В России утверждён план строительства Воздушно-десантных войск до 2030 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. В документе обозначены параметры для закупки вооружений, комплектования войск, а также изменений в учебно-боевой подготовке. В ближайшие годы подразделения ВДВ ждёт укрупнение. В частности, 31-я десантно-штурмовая бригада будет преобразована в 104-ю десантно-штурмовую дивизию. Как изменится крылатая пехота — выяснял RT.

Глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов заявил о принятии плана строительства Воздушно-десантных войск до 2030 года. По его словам, документ предполагает укрупнение формирований ВДВ. Так, 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада будет переформатирована в дивизию, которая получит наименование 104-й гвардейской десантно-штурмовой.

«Сегодня, когда утверждён план строительства Воздушно-десантных войск до 2030 года, мы должны ожидать, что к 25-летию бригады в 2023 году мы возродим вновь теперь уже 104-ю десантно-штурмовую дивизию, которую планируется разместить в трёх городах: Ульяновске, Пензе и Оренбурге», — сказал Шаманов, выступая в Ульяновске перед военнослужащими.

Опрошенные RT эксперты сообщили, что план строительства Воздушно-десантных войск до 2030 года является закрытым для публики документом. Однако известно, что в нём определяются параметры закупочной политики, содержатся задачи по комплектованию подразделений, а также оговариваются изменения в программе подготовки военнослужащих.

«Это внутриведомственный документ, который включает перспективные планы строительства ВДВ. Речь идёт не только о закупке вооружения. Это развитие организационно-штатной структуры, кадровая политика, совершенствование оперативной и боевой подготовки. Во многом план строительства ВДВ синхронизирован с Государственной программой вооружения на 2018—2027 годы», — пояснил в беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский.

Массовое десантирование с воздуха

© Министерство обороны Российской Федерации

Бронетанковое подкрепление

Минобороны уделяет большое внимание усилению военной мощи ВДВ, которые являются резервом Верховного главнокомандующего. В марте этого года в интервью газете «Красная звезда» командующий этими войсками генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что с 2012 года доля современных образцов вооружения в крылатой пехоте выросла в три с половиной раза.

«В соединения и воинские части уже поступило свыше 42 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, что позволило увеличить возможности по огневому поражению на 16%, повысить уровень живучести на 20%, а манёвренные возможности — в 1,3 раза», — отметил Сердюков.

Как уточнил командующий ВДВ, количество современных средств десантирования (самолётов, вертолётов и парашютных систем) увеличилось в 1,4 раза, комплексов ПВО — в 3,5 раза, бронетехники — в 2,4 раза.

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Из сообщений Минобороны РФ следует, что голубые береты перевооружаются на новейшие бронемашины (БМД-4М, БТР-МДМ, «Тигр»), самоходные артиллерийские установки (модернизированные САУ 2С9-1М «Нона-С»), радиолокационные комплексы «Аистёнок» и «Соболятник» и автоматизированные системы управления огнём.

6 марта министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в 2018 году в ВДВ будут поставлены модернизированные САУ, гаубицы Д-30, БМД-4М, БТР-РД, танки Т-72БЗ, новейшие средства разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Последние годы личный состав подразделений ВДВ получает комплекты экипировки «Ратник» и новое стрелковое оружие. Предполагается, что в ближайшие годы автомат АК-74М будет заменён на более совершенные АК-12 (калибра 5,45×39 мм) и АК-15 (7,62×39 мм), а пулемёт ПКМ — на ПКП «Печенег».

Помимо снайперских винтовок СВДС, которые стоят на вооружении ВДВ с 1995 года, арсенал десантников пополнят крупнокалиберная КСВК «Корд» (12,7×108 мм) и бесшумная ВСС «Винторез» (9×39 мм).

Боевая машина десанта БМД-4

РИА Новости

© Александр Вильф

«Корнет», «Птицелов», «Дальнолёт»

Для поражения танков и тяжёлой техники противника в ВДВ поступают прошедший успешное испытание в Сирии переносной ракетный комплекс 9К135 «Корнет». Также десантники перевооружаются на зенитный комплекс 9K333 «Верба», который способен уничтожать низколетящую авиационную технику, беспилотники и крылатые ракеты.

В настоящее время специально для нужд ВДВ и общевойсковых подразделений разрабатывается зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Птицелов». Боевая машина создаётся на базе БМД-4М и ЗРК ближнего радиуса «Сосна», которая является глубокой модернизацией стоящей сейчас на вооружении «Стрелы-10М3». «Птицелов» заметно усилит возможности ПВО голубых беретов и сможет взаимодействовать с «Вербой».

Эксперты не исключают, что через несколько лет на испытания в ВДВ поступят колёсные танки на базе платформы «Бумеранг», которой сейчас оснащаются бронетранспортёр К-16 и боевая машина пехоты К-17.

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6 марта заместитель генерального директора концерна ПК «Техмаш» (Москва, входит в Ростех) Александр Кочкин заявил, что компания собирается разработать для спецназа и ВДВ малокалиберную (50—80 мм) реактивную систему залпового огня (РСЗО). Установка сможет поражать широкий спектр наземных целей, вертолёты и беспилотники.

Также продолжится совершенствование средств десантирования. 5 марта 2018 года замкомандующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке Владимир Кочетков рассказал о скором начале поставок многокупольной системы «Бахча-У-ПДС» для десантирования БМД-4М и БТР-МДМ с экипажем внутри. К тому же модернизацию пройдут парашютная система Д-10 и запасной парашют 3-5.

В рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) «Шелест» разрабатывается система для десантирования военнослужащих с полным табельным вооружением и снаряжением. Другой новинкой в ВДВ станет система «Дальнолёт», которая позволит личному составу десантироваться с высоты 1,2—8 км при скорости самолёта до 350 км/ч.

Десантируемый бронетранспортер БТР-МДМ «Ракушка»

© Рамиль Ситдиков

Усиление возможностей

В беседе с RT военный обозреватель «Независимой газеты» Владимир Мухин заявил, что главная цель плана строительства ВДВ до 2030 года — повысить мобильность этого рода войск. По его мнению, командование Воздушно-десантными войсками учитывает текущие тенденции в мире и характер современных боевых действий.

«У России достойная бронетехника и САУ, но, на мой взгляд, чрезвычайно важно увеличить объём их производства, так как уровень современного вооружения в ВДВ пока невелик — 47%. Но наиболее важная задача — это, конечно, кардинальная модернизация военно-транспортной авиации. Этому вопросу необходимо уделить самое пристальное внимание, так как парк самолётов «Ил» и «Ан» устаревает», — подчеркнул Мухин.

Аналогичного мнения придерживается военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, усилия Минобороны могут быть сосредоточены на трёх ключевых направлениях: увеличение числа современных самолётов (прежде всего Ил-476/Ил-76МД-90А), совершенствование парашютных систем и поступление новейшей бронетанковой техники.

Десантирование из самолета Ил-76МД

© Виталий Тимкив

«Изменения происходят в принципе комплектования войск. Подразделения ВДВ к 2030 году могут быть полностью укомплектованы контрактниками. Из официальных данных следует, что сегодня срочники составляют около 40% личного состава, но их призыв в крылатую пехоту постепенно уменьшается», — констатировал Литовкин.

Мухин предполагает, что до 2030 года ВДВ могут пополниться новыми формированиями. На сегодняшний день в составе Воздушно-десантных войск насчитывается четыре дивизии, пять бригад и два полка.

Согласно текущим планам, в 2018 году в Воронеже будет создана 345-я отдельная десантно-штурмовая бригада, а в 2023 году, как сообщил Шаманов, на базе 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады появится 104-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия.