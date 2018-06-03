Российскому судну присвоят имя писателя Валентина Пикуля

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В Общероссийском движении поддержки флота заявили, что российскому судну присвоят имя писателя Валентина Пикуля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу движения Михаила Ненашева.

Отмечается, что было решено присвоить имя писателя одному из российских транспортных судов океанского водоизмещения типа Afromax.

Ранее kp.ru сообщало, что в Москве открыли памятник Марине Цветаевой, созданный Зурабом Церетели.

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