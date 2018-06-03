В Москве 4 июня объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

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В Москве и области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в понедельник, 4 июня, из-за сильного ветра и высокой пожароопасности.
В Москве 4 июня объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
  • © Агентство городских новостей «Москва» / Ведяшкин Сергей

Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о переменчивой погоде в Москве в первые дни лета. По его словам, погода остаётся неустойчивой, во второй половине предстоящей недели будет заметное похолодание.

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