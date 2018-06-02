СК начал проверку после госпитализации детей в Тольятти из-за гидрогелевых шариков
«По данному факту начата доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия и причины, ему предшествовавшие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в региональном управлении СК.
Там отметили, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает.
«По словам медиков, либо дети вообще не глотали шарики, либо кто-то из них проглотил незначительное количество, которое не могло отразиться на здоровье детей», — уточнили в ведомстве.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Астраханской области возбудили уголовное дело по факту падения двух девочек с батута.