СК начал проверку после госпитализации детей в Тольятти из-за гидрогелевых шариков

Следственный комитет начал проверку по факту госпитализации 15 детей из детского сада в Тольятти из-за подозрений, что они могли проглотить гидрогелевые шарики, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«По данному факту начата доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия и причины, ему предшествовавшие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в региональном управлении СК.

Там отметили, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

«По словам медиков, либо дети вообще не глотали шарики, либо кто-то из них проглотил незначительное количество, которое не могло отразиться на здоровье детей», — уточнили в ведомстве.

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