Премьер Турции поздравил Медведева с утверждением на пост главы правительства
Об этом говорится на сайте турецкого премьера.
«Премьер-министр поздравил по телефону премьер-министра России Дмитрия Медведева с переназначением на этот пост, а также в связи с предстоящим 12 июня национальным праздником — Днём России», — говорится в сообщении.
В ходе переговоров стороны также обсудили значительный прогресс в российско-турецких отношениях за последние 15 лет.
8 мая президент России Владимир Путин подписал указ о назначении премьер-министром Дмитрия Медведева.