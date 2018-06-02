Премьер Турции поздравил Медведева с утверждением на пост главы правительства

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Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в ходе телефонного разговора поздравил главу правительства России Дмитрия Медведева с назначением на должность.

Об этом говорится на сайте турецкого премьера.

«Премьер-министр поздравил по телефону премьер-министра России Дмитрия Медведева с переназначением на этот пост, а также в связи с предстоящим 12 июня национальным праздником — Днём России», — говорится в сообщении.

В ходе переговоров стороны также обсудили значительный прогресс в российско-турецких отношениях за последние 15 лет.

8 мая президент России Владимир Путин подписал указ о назначении премьер-министром Дмитрия Медведева.

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