Источник: задержан обвиняемый в убийстве соратника Деда Хасана в 2012 году

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В Москве задержан мужчина, обвиняемый в покушении на убийство в 2012 году. Об этом сообщает СУ СК по столице.

«Днём 19 апреля 2012 года обвиняемый, находясь на улице Пресненский Вал в городе Москве, выстрелил из огнестрельного оружия в автомобиль Toyota Land Cruiser, где находились мужчина 1960 года рождения и женщина 1986 года рождения», — говорится в сообщении.

В результате мужчина скончался от полученных ранений, а женщина выжила.

По данным ведомства, суд удовлетворил ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

При этом РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что убитым в 2012 году мужчиной был Ильгар Алиев — соратник Аслана Усояна, также известного как вор в законе Дед Хасан.

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