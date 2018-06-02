Суд арестовал бывшего вице-мэра Томска

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Советский районный суд Томска арестовал до 31 июня бывшего заместителя мэра города по капитальному строительству Владимира Костюкова. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы областного суда.
Суд арестовал бывшего вице-мэра Томска
  • РИА Новости

«Несмотря на просьбу со стороны Костюкова определить ему в качестве меры пресечения домашний арест, суд Советского района Томска принял решение о заключении его под стражу до 31 июня», — сообщили в суде.

Отмечается, что 1 июня чиновника задержали по подозрению в мошенничестве при строительстве площадки «Березовая» на территории Томского промпарка. По версии следствия, невыполненные работы по завозу песка были оплачены в размере более 40 млн рублей. 

В отношении чиновника УМВД возбудило уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Дело было возбуждено по материалам регионального управления УФСБ. 

В ходе судебного заседания Костюков заявил, что написал заявление об увольнении.

Ранее стало известно, что суд в Москве арестовал экс-мэра Ялты Андрея Ростенко.

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