В Минобороны рассказали об особенностях возводимого в Тверской области арсенала

Арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ, который строят в городе Торопце Тверской области, соответствует самым высоким мировым стандартам. Об этом заявил замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

«Арсенал позволяет укрыть запасы ракет и боеприпасов от внешнего воздействия и обеспечить их сохранность и взрывопожаробезопасность. Полная загрузка каждого хранилища арсенала составляет до 240 тонн», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что реализация программы строительства арсенала позволит укрыть боеприпасы в бетонных и быстровозводимых хранилищах новой постройки. Также это поспособствует устранению перегруза на имеющихся объектах хранения.

Кроме того, удастся «предельно минимизировать возможность террористических актов на территории арсенала и качественно улучшить экологическую обстановку в районе хранения».

По его словам, будет создана система хранения вооружения, «отвечающаая самым высоким мировым стандартам».

Ранее Минобороны Украины заявило о планах построить 15 новых складов боеприпасов.