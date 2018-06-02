Источник: в Забайкалье с уранодобывающего предприятия похитили детонаторы
- РИА Новости
По данным источника, недостачу 1128 электродетонаторов и 220 неэлектрических систем инициирования взрывчатых веществ обнаружили в ночь на 29 мая.
По его словам, склад, где они хранились, не вскрывался, а сигнализация не срабатывала.
В пресс-службе регионального УМВД подтвердили факт хищения материально-технических ценностей.
«По факту хищения возбуждено уголовное дело, сотрудниками принимаются меры по установлению совершивших преступление», — заявил представитель пресс-службы.
Ранее стало известно, что в Москве похитили сурдокамеру, в которой мог тренироваться Юрий Гагарин. Позднее она была найдена в московском пункте приёма металла.