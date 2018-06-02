Источник: в Забайкалье с уранодобывающего предприятия похитили детонаторы

В Забайкальском крае неизвестные похитили электродетонаторы и системы инициирования взрывчатых веществ с одного из рудников уранодобывающего предприятия «Приаргунское производственное горно-химическое объединение». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник на предприятии.

По данным источника, недостачу 1128 электродетонаторов и 220 неэлектрических систем инициирования взрывчатых веществ обнаружили в ночь на 29 мая.

По его словам, склад, где они хранились, не вскрывался, а сигнализация не срабатывала.

В пресс-службе регионального УМВД подтвердили факт хищения материально-технических ценностей.

«По факту хищения возбуждено уголовное дело, сотрудниками принимаются меры по установлению совершивших преступление», — заявил представитель пресс-службы.

Ранее стало известно, что в Москве похитили сурдокамеру, в которой мог тренироваться Юрий Гагарин. Позднее она была найдена в московском пункте приёма металла.