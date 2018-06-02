В Ростовской области в ДТП с тремя автомобилями погибли трое детей

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В Ростовской области в результате ДТП с участием трёх автомобилей погибли пять человек, в том числе трое детей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло в субботу, 2 июня, около 07:00 на 1029-м километре автодороги М-4 «Дон».

В настоящее время сотрудники полиции работают на месте ДТП, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на данные Росстата сообщал, что смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в Московской области снизилась на 5,3% в январе — апреле 2018 года.

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