В Ростовской области в ДТП с тремя автомобилями погибли трое детей

В Ростовской области в результате ДТП с участием трёх автомобилей погибли пять человек, в том числе трое детей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло в субботу, 2 июня, около 07:00 на 1029-м километре автодороги М-4 «Дон».

В настоящее время сотрудники полиции работают на месте ДТП, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на данные Росстата сообщал, что смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в Московской области снизилась на 5,3% в январе — апреле 2018 года.