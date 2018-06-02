В Ростовской области в ДТП с тремя автомобилями погибли трое детей
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД России по региону.
ДТП произошло в субботу, 2 июня, около 07:00 на 1029-м километре автодороги М-4 «Дон».
В настоящее время сотрудники полиции работают на месте ДТП, выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее телеканал «360» со ссылкой на данные Росстата сообщал, что смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в Московской области снизилась на 5,3% в январе — апреле 2018 года.