Дуров поблагодарил компанию Apple за обновление Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров поблагодарил компанию Apple за решение обновить приложение на устройствах с операционной системой iOS.

«Спасибо, Apple и Тим Кук (глава Apple. — RT), что позволили нам сделать последнюю версию Telegram доступной для миллионов пользователей, несмотря на недавние неудачи», — написал он в Twitter.

Thank you @Apple and @tim_cook for letting us deliver the latest version of @telegram to millions of users, despite the recent setbacks. — Pavel Durov (@durov) 1 июня 2018 г.

Ранее сообщалось, что новая версия приложения Telegram для устройств с операционной системой iOS доступна для скачивания.

По словам Дурова, приложению Telegram в App Store не позволяли обновиться с середины апреля, когда Роскомнадзор заблокировал мессенджер в России.





