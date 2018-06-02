Дуров поблагодарил компанию Apple за обновление Telegram

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Основатель Telegram Павел Дуров поблагодарил компанию Apple за решение обновить приложение на устройствах с операционной системой iOS.

«Спасибо, Apple и Тим Кук (глава Apple. — RT), что позволили нам сделать последнюю версию Telegram доступной для миллионов пользователей, несмотря на недавние неудачи», — написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что новая версия приложения Telegram для устройств с операционной системой iOS доступна для скачивания. 

По словам Дурова, приложению Telegram в App Store не позволяли обновиться с середины апреля, когда Роскомнадзор заблокировал мессенджер в России.


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