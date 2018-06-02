Дуров поблагодарил компанию Apple за обновление Telegram
«Спасибо, Apple и Тим Кук (глава Apple. — RT), что позволили нам сделать последнюю версию Telegram доступной для миллионов пользователей, несмотря на недавние неудачи», — написал он в Twitter.
Thank you @Apple and @tim_cook for letting us deliver the latest version of @telegram to millions of users, despite the recent setbacks.— Pavel Durov (@durov) 1 июня 2018 г.
Ранее сообщалось, что новая версия приложения Telegram для устройств с операционной системой iOS доступна для скачивания.
По словам Дурова, приложению Telegram в App Store не позволяли обновиться с середины апреля, когда Роскомнадзор заблокировал мессенджер в России.