Дуров связал запрет обновлять Telegram в App Store с блокировкой в России
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- globallookpress.com
«Apple не позволяет Telegram обновлять свои приложения iOS во всём мире с тех пор, как российские власти приказали Apple удалить Telegram из App Store», — написал он в своём Telegram-канале.
Дуров выразил сожаление в связи с тем, что Apple «не поддержала» мессенджер в сложившейся ситуации.
Он принёс извинения пользователям за неудобства, поблагодарил за терпение и пообещал продолжать усилия по урегулированию ситуации.
Ранее Роскомнадзор потребовал от Apple удалить из App Store приложение Telegram.