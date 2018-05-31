Дуров связал запрет обновлять Telegram в App Store с блокировкой в России

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что компания Apple запрещает обновлять приложение по всему миру после блокировки мессенджера в России.

«Apple не позволяет Telegram обновлять свои приложения iOS во всём мире с тех пор, как российские власти приказали Apple удалить Telegram из App Store», — написал он в своём Telegram-канале.

Дуров выразил сожаление в связи с тем, что Apple «не поддержала» мессенджер в сложившейся ситуации.

Он принёс извинения пользователям за неудобства, поблагодарил за терпение и пообещал продолжать усилия по урегулированию ситуации.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Apple удалить из App Store приложение Telegram.