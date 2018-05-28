Роскомнадзор потребовал от Apple удалить из App Store Telegram

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Роскомнадзор потребовал от компании Apple удалить из App Store приложение Telegram.

Кроме того, как говорится на сайте ведомства, Роскомнадзор требует прекратить рассылку его сервисных push-уведомлений для российских пользователей.

«Во избежание возможных действий Роскомнадзора по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple, Inc. просим Вас в кратчайшие сроки проинформировать нас о дальнейших действиях компании, направленных на решение данных проблемных вопросов», — говорится в письме.

В апреле Роскомнадзор начал предметный диалог с Google по вопросу о прекращении предоставления IP-адресов мессенджеру Telegram.

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