Роскомнадзор потребовал от Apple удалить из App Store Telegram

Роскомнадзор потребовал от компании Apple удалить из App Store приложение Telegram.

Кроме того, как говорится на сайте ведомства, Роскомнадзор требует прекратить рассылку его сервисных push-уведомлений для российских пользователей.

«Во избежание возможных действий Роскомнадзора по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple, Inc. просим Вас в кратчайшие сроки проинформировать нас о дальнейших действиях компании, направленных на решение данных проблемных вопросов», — говорится в письме.

В апреле Роскомнадзор начал предметный диалог с Google по вопросу о прекращении предоставления IP-адресов мессенджеру Telegram.