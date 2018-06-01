В Подмосковье напомнили о действующем в регионе запрете на разведение костров
Такая мера введена в связи с наступившим летним периодом, а также из-за подготовки и проведения в России чемпионата мира по футболу.
В случае осложнения ситуации с лесными пожарами может быть запрещено и посещение лесов.
Как уточнил председатель комитета Иван Советников, это не означает, что дачники лишились права поставить мангал и жарить шашлык на своей даче.
«Но на землях лесного фонда и землях иных категорий действует запрет на разведение костров и выжигание сухой травы», — отметил он и добавил, что даже на даче нужно строго соблюдать все правила пожарной безопасности.
Нарушение правил в лесах грозит административным штрафом.
Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу.