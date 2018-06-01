Пропажу денег в деле Захарченко выявили сотрудники Сбербанка
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«Деньги были доставлены в Сбербанк в конце апреля, пересчитывались они по стандартной процедуре под полным видеоконтролем. Именно сотрудники Сбербанка обнаружили недостачу и обратились к правоохранителям», — отметили в банке.
Отмечается, что деньги, проходящие по делу Захарченко, в конце апреля привезли в Сбербанк сотрудники компании «Росинкас» в сопровождении представителей правоохранительных органов.
Ранее СК организовал доследственную проверку после пропажи из отделения Сбербанка в Москве €3 млн, обнаруженных в квартире Захарченко.