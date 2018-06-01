Пропажу денег в деле Захарченко выявили сотрудники Сбербанка

Недостача денег в рамках дела полковника МВД Дмитрия Захарченко была обнаружена самими сотрудниками Сбербанка, которые сообщили о данном факте правоохранителям. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

«Деньги были доставлены в Сбербанк в конце апреля, пересчитывались они по стандартной процедуре под полным видеоконтролем. Именно сотрудники Сбербанка обнаружили недостачу и обратились к правоохранителям», — отметили в банке.

Отмечается, что деньги, проходящие по делу Захарченко, в конце апреля привезли в Сбербанк сотрудники компании «Росинкас» в сопровождении представителей правоохранительных органов.

Ранее СК организовал доследственную проверку после пропажи из отделения Сбербанка в Москве €3 млн, обнаруженных в квартире Захарченко.