Пропажу денег в деле Захарченко выявили сотрудники Сбербанка

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Недостача денег в рамках дела полковника МВД Дмитрия Захарченко была обнаружена самими сотрудниками Сбербанка, которые сообщили о данном факте правоохранителям. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.
Пропажу денег в деле Захарченко выявили сотрудники Сбербанка
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«Деньги были доставлены в Сбербанк в конце апреля, пересчитывались они по стандартной процедуре под полным видеоконтролем. Именно сотрудники Сбербанка обнаружили недостачу и обратились к правоохранителям», — отметили в банке.

Отмечается, что деньги, проходящие по делу Захарченко, в конце апреля привезли в Сбербанк сотрудники компании «Росинкас» в сопровождении представителей правоохранительных органов.

Ранее СК организовал доследственную проверку после пропажи из отделения Сбербанка в Москве €3 млн, обнаруженных в квартире Захарченко.

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