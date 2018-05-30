Адвокат заявил, что защите полковника Захарченко не сообщалось о пропаже части изъятых денег

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Александр Горбатенко, адвокат полковника МВД Дмитрия Захарченко, заявил, что Следственный комитет официально не уведомлял защиту бывшего полицейского о пропаже части изъятых в ходе обыска денег.
Адвокат заявил, что защите полковника Захарченко не сообщалось о пропаже части изъятых денег
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«До нас доходили слухи о пропаже денег со счетов Сбербанка при пересчёте, но следствие нас не оповещало о следственных мероприятиях», — приводит РИА Новости слова защитника.

СМИ сообщали, что во время перевозки денег, изъятых у Захарченко, пропали более 200 млн рублей.

В марте Мосгорсуд продлил срок ареста бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД полковнику Дмитрию Захарченко до 9 июня.

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