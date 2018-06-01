В центре хирургии имени Вишневского прокомментировали сообщения о возгорании

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В Национальном медицинском исследовательском центре хирургии (НМИЦ) имени А.В. Вишневского прокомментировали сообщения о возгорании в здании центра. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НМИЦ.
В центре хирургии имени Вишневского прокомментировали сообщения о возгорании
  • РИА Новости

«В связи с появившимися в СМИ сообщениями о пожаре, якобы произошедшем 1 июня в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени А.В. Вишневского, заявляем, что эти сообщения не соответствуют действительности», — отметили в центре.

Как уточнили в НМИЦ, пожарная сигнализация сработала из-за того, что один из приборов в клинической лаборатории вышел из строя и задымился. Работники лаборатории обесточили оборудование, и проблема была решена.

Отмечается, что помощь пожарных не потребовалась, эвакуация не проводилась. В пресс-службе добавили, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее источник сообщил об эвакуации в НМИЦ имени А.В. Вишневского из-за возгорания.

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