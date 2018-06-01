Источник сообщил об эвакуации в институте хирургии имени А.В. Вишневского из-за возгорания

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Из здания НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского в центре Москвы из-за возгорания эвакуируют около 100 человек.
Источник сообщил об эвакуации в институте хирургии имени А.В. Вишневского из-за возгорания
  • РИА Новости

«Из здания эвакуировали около 100 человек. Возгорание было ликвидировано огнетушителем», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение источника в экстренных службах.

Уточняется, что произошло возгорание медицинского аппарата в кабинете на пятом этаже. 

Отмечается, что возгорание было потушено до прибытия сотрудников МЧС.

Ранее сообщалось, что десять детей пострадали при возгорании в иркутском ТЦ.

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