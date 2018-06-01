В России в 2017 году выявлено более 640 тысяч нарушений в сфере защиты прав и интересов детей

В России в 2017 году было выявлено более 640 тыс. нарушений законов в сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних. Об этом сообщается в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе Генпрокуратуры России.

«В прошедшем году прокурорами выявлено более 640 тыс. нарушений законов в данной сфере. С целью их устранения внесено почти 130 тыс. представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены свыше 142 тыс. чиновников различного уровня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что более 26 тыс. человек были привлечены к административной ответственности, также возбуждено более 2,5 тыс. уголовных дел.

«За 4 месяца текущего года прокуроры выявили свыше 255 тыс. нарушений, в целях устранения которых внесено 55,8 тыс. представлений, принесено 24,3 тыс. протестов, в суды направлено 28 тыс. исков и заявлений», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге проводят проверку после того, как воспитатель забыла на прогулке двоих детей.