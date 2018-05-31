В Екатеринбурге проводят проверку после того, как воспитатель забыла на прогулке двоих детей

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В Свердловской области прокуратура проводит проверку после того, как два ребёнка были забыты воспитателем на прогулке в детском саду.
В Екатеринбурге проводят проверку после того, как воспитатель забыла на прогулке двоих детей
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Когда детей заводили в помещение садика на первом этаже, двое детей в возрасте 1,5 и 1,9 года остались на улице. Детей на улице обнаружили прохожие и передали через некоторое время воспитательнице, которая выбежала их искать», — говорится в сообщении.

Как сообщает URA.RU, инцидент произошёл 25 мая в частном детском саду «Алёнка».

По словам воспитательницы, она отвлеклась на других детей, когда заводила группу в помещение.

Ранее также сообщалось, что в Казани против бывшего воспитателя детсада возбуждено дело из-за издевательств над ребёнком.

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