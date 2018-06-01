СМИ сообщили о возможном введении c 2020 года запрета на продажу недостроенного жилья в России

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В России с 2020 года могут ввести запрет на продажу недостроенного жилья. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на участников совещания президента Владимира Путина с девелоперами.
СМИ сообщили о возможном введении c 2020 года запрета на продажу недостроенного жилья в России
  • © Агентство городских новостей «Москва» / Ведяшкин Сергей

Отмечается, что законодательство предусматривает отказ от долевого строительства с 1 июля 2019 года.

Но, как пишет издание, президент требовал сделать это раньше.

По словам собеседника газеты, обсуждалась и возможность с 2020 года продавать только готовое жильё.

В начале ноября 2017 года Путин поручил правительству отказаться от долевого строительства за три года. Ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, гендиректор Агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Плутник.

Российский лидер также заявил о необходимости не допустить сбоев при переходе от механизма долевого строительства жилья к проектному банковскому финансированию.

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