СМИ сообщили о возможном введении c 2020 года запрета на продажу недостроенного жилья в России

В России с 2020 года могут ввести запрет на продажу недостроенного жилья. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на участников совещания президента Владимира Путина с девелоперами.

Отмечается, что законодательство предусматривает отказ от долевого строительства с 1 июля 2019 года.

Но, как пишет издание, президент требовал сделать это раньше.

По словам собеседника газеты, обсуждалась и возможность с 2020 года продавать только готовое жильё.

В начале ноября 2017 года Путин поручил правительству отказаться от долевого строительства за три года. Ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, гендиректор Агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Плутник.

Российский лидер также заявил о необходимости не допустить сбоев при переходе от механизма долевого строительства жилья к проектному банковскому финансированию.