В МВД заявили об увеличении притока в Россию иностранных высококвалифицированных специалистов

В МВД России сообщили, что с 2012 по 2017 год число оформленных разрешений на работу для иностранных высококвалифицированных специалистов выросло на 124%.

Отмечается, что к этой категории относятся преподаватели, научные работники, управленцы, программисты и другие сотрудники ведущих отраслей, получающие высокую зарплату.

В ведомстве заявили, что в 2012 году было оформлено 11,8 тыс. соответствующих разрешений на работу, а в 2017-м — 26,5 тыс.

Ранее в Росстате рассказали, что перечень специалистов с самыми большими доходами в России за год не изменился, однако зарплаты тройки самых высокооплачиваемых работников увеличились в пределах 20%.

Подробнее — в материале RT.