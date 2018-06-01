В МВД заявили об увеличении притока в Россию иностранных высококвалифицированных специалистов
Отмечается, что к этой категории относятся преподаватели, научные работники, управленцы, программисты и другие сотрудники ведущих отраслей, получающие высокую зарплату.
В ведомстве заявили, что в 2012 году было оформлено 11,8 тыс. соответствующих разрешений на работу, а в 2017-м — 26,5 тыс.
Ранее в Росстате рассказали, что перечень специалистов с самыми большими доходами в России за год не изменился, однако зарплаты тройки самых высокооплачиваемых работников увеличились в пределах 20%.
Подробнее — в материале RT.