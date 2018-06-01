Источник сообщил о возгорании на полигоне ТБО в Подмосковье

В Одинцовском районе Московской области произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов (ТБО) «Часцы».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Происходит горение на площади 1 га», — сказал собеседник.

Уточняется, что в тушении участвует пожарная авиация. Вертолёт уже сбросил на очаг пожара 100 тонн воды.

14 мая один из акционеров мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области, Алексей Волошин, заявил, что неизвестные пытались поджечь ночью новый участок — вторую «карту» полигона.

Он отметил, что владельцы обсуждают возможность закрытия нового участка полигона из-за проблем с безопасностью.