Источник сообщил о возгорании на полигоне ТБО в Подмосковье

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В Одинцовском районе Московской области произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов (ТБО) «Часцы».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Происходит горение на площади 1 га», — сказал собеседник.

Уточняется, что в тушении участвует пожарная авиация. Вертолёт уже сбросил на очаг пожара 100 тонн воды.

14 мая один из акционеров мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области, Алексей Волошин, заявил, что неизвестные пытались поджечь ночью новый участок — вторую «карту» полигона.

Он отметил, что владельцы обсуждают возможность закрытия нового участка полигона из-за проблем с безопасностью.

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