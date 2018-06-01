Источник сообщил о возгорании на полигоне ТБО в Подмосковье
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
«Происходит горение на площади 1 га», — сказал собеседник.
Уточняется, что в тушении участвует пожарная авиация. Вертолёт уже сбросил на очаг пожара 100 тонн воды.
14 мая один из акционеров мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области, Алексей Волошин, заявил, что неизвестные пытались поджечь ночью новый участок — вторую «карту» полигона.
Он отметил, что владельцы обсуждают возможность закрытия нового участка полигона из-за проблем с безопасностью.