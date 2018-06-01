В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за погодной угрозы агропромышленному комплексу

В Новосибирской области введён режим чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятной ситуацией в агропромышленном комплексе, вызванной аномальными погодными условиями.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Признать сложившуюся ситуацию как чрезвычайную и ввести режим ЧС. Министерству сельского хозяйства подготовить необходимы документы и создать межведомственный штаб по работе в сложившихся условиях и оценке последствий воздействий неблагоприятных погодных условий», — заявил врио главы области Андрей Травников во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Угрозу выполнению планов полевых работ поставила холодная и дождливая погода в мае, из-за которой почва оказалась переувлажнена, а температура стала ниже среднеклиматических норм, отметил врио министра сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Башкирии представители МЧС перешли в режим повышенной готовности из-за погодных условий.