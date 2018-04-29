В Башкирии спасатели перешли в режим повышенной готовности из-за погодных условий

Короткая ссылка
В Башкирии представители МЧС перешли в режим повышенной готовности из-за погодных условий, сообщает «ПолитЭксперт».

По прогнозу метеорологов, 29 апреля в регионе пройдут грозы, порывы ветра будут достигать 18—26 м/с.

В настоящее время разработан комплекс мер, направленных на своевременное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации. Ремонтные бригады находятся в состоянии готовности на случай внезапных аварий на объектах ЖКХ, энерго- или газовых сетей.

Также подготовлены к работе резервные источники питания.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане продолжаются работы по предотвращению ЧС в связи с паводком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных