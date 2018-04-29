В Башкирии спасатели перешли в режим повышенной готовности из-за погодных условий

В Башкирии представители МЧС перешли в режим повышенной готовности из-за погодных условий, сообщает «ПолитЭксперт».

По прогнозу метеорологов, 29 апреля в регионе пройдут грозы, порывы ветра будут достигать 18—26 м/с.

В настоящее время разработан комплекс мер, направленных на своевременное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации. Ремонтные бригады находятся в состоянии готовности на случай внезапных аварий на объектах ЖКХ, энерго- или газовых сетей.

Также подготовлены к работе резервные источники питания.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане продолжаются работы по предотвращению ЧС в связи с паводком.