Опрос: более половины россиян заметили положительные изменения в борьбе с коррупцией
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на итоги опроса, 55% граждан обратили внимание на положительные изменения в борьбе с коррупцией в России.
При этом в 2008 году такой ответ дали 39% опрошенных. Также с 43% до 25% уменьшилось число респондентов, которые заявляют об отсутствии положительной динамики в этой сфере.
В январе сообщалось, что большинство граждан Украины (80%) считают неуспешными меры по борьбе с коррупцией в стране, о чём свидетельствуют результаты опроса.