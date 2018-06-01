Опрос: более половины россиян заметили положительные изменения в борьбе с коррупцией

Более половины россиян заметили положительную динамику в борьбе с коррупцией в стране, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на итоги опроса, 55% граждан обратили внимание на положительные изменения в борьбе с коррупцией в России.

При этом в 2008 году такой ответ дали 39% опрошенных. Также с 43% до 25% уменьшилось число респондентов, которые заявляют об отсутствии положительной динамики в этой сфере.

В январе сообщалось, что большинство граждан Украины (80%) считают неуспешными меры по борьбе с коррупцией в стране, о чём свидетельствуют результаты опроса.