В Саратовской области завели уголовное дело после гибели троих детей при пожаре

В Саратовской области возбудили уголовное дело по факту гибели троих детей при пожаре, сообщает Nation News со ссылкой на региональное управление СК России.

Отмечается, что при пожаре погибли мальчики четырёх, восьми и десяти лет. Дети проживали с матерью и бабушкой, но на момент пожара никого из взрослых дома не было.

Дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что СК проводит проверку по факту гибели троих детей под Саратовом.

Также URA.RU сообщало, что следователи завели уголовное дело после гибели четырёх человек при пожаре в ЯНАО.