Эксперт прокомментировал слова Голиковой о самой сложной задаче майского указа президента

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал слова вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что труднее всего в рамках исполнения майского указа будет справиться со снижением уровня бедности в два раза к 2024 году.

По словам эксперта, Голикова абсолютно права.

«Экономический рост становится главной предпосылкой для снижения уровня бедности. По расчётам экспертов, снижение бедности в России вдвое возможно при росте экономики России порядка 3,5%», — отметил он.

Как заявил Масленников, всю панораму зоны своей ответственности Голикова прекрасно представляет, но быстрых решений социального блока правительства ждать не приходится. По прогнозу эксперта, первые намётки нововведений появятся осенью 2018 года, а первые результаты — примерно через год.

Ранее Голикова заявила, что сложнее всего будет справиться со снижением уровня бедности в два раза к 2024 году.