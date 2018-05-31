Обязательные электронные документы на животных введут в Петербурге с 1 июля

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Обязательные электронные документы на животных будут введены в Санкт-Петербурге с 1 июля, сообщает Пятый канал со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Их необходимо будет оформлять при перемещении питомцев и при переходе прав собственности на них, а также при обороте продукции животного происхождения.

На новую систему прежде всего перейдут социальные учреждения, поставщики продуктов, рестораны и кафе.

«Первый плюс, который мы получаем: из бюджета больше не будут выделяться миллиарды на типографию. То, что сегодня нужно сделать, — это подключиться к соответствующей системе «Меркурий», которая объединяет всю электронную составляющую этого вопроса», — заявила пресс-секретарь регионального управления Россельхознадзора Юлия Мелано.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесён проект о запрете держать дома диких животных.

В 2017 году НСН сообщала, что москвичам могут запретить содержать в квартирах ядовитых змей и тигров.

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