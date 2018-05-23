В Госдуму внесён проект о запрете держать дома диких животных

Короткая ссылка
Законопроект о запрете содержания в домашних условиях опасных диких животных внесён в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
В Госдуму внесён проект о запрете держать дома диких животных
  • globallookpress.com
  • © Ronald Wittek

«Законопроектом предлагается ограничить возможность содержания диких животных, которые могут представлять опасность для человека (тигры, леопарды, медведи и др.), в многоквартирных домах, домовладениях, на приусадебных и дачных участках и т. п.», — говорится в пояснительной записке.

Предлагается разработать перечень видов животных, запрещённых к содержанию. Такой перечень будет устанавливаться правительством.

Кроме того, документ обязует владельцев потенциально опасных диких животных, приобретённых до 1 июля 2019 года, зарегистрировать их.

В 2017 году НСН передавала, что в Москве создадут перечень животных, содержание которых в квартирах запрещено.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных