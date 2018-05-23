В Госдуму внесён проект о запрете держать дома диких животных
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«Законопроектом предлагается ограничить возможность содержания диких животных, которые могут представлять опасность для человека (тигры, леопарды, медведи и др.), в многоквартирных домах, домовладениях, на приусадебных и дачных участках и т. п.», — говорится в пояснительной записке.
Предлагается разработать перечень видов животных, запрещённых к содержанию. Такой перечень будет устанавливаться правительством.
Кроме того, документ обязует владельцев потенциально опасных диких животных, приобретённых до 1 июля 2019 года, зарегистрировать их.
В 2017 году НСН передавала, что в Москве создадут перечень животных, содержание которых в квартирах запрещено.