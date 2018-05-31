Людей эвакуируют из здания Басманного суда Москвы
Посетителей и сотрудников эвакуируют из здания Басманного суда Москвы после сообщения об угрозе взрыва.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Басманный суд на Каланчёвской улице эвакуирован», — отметил источник.
Эту информацию подтвердила пресс-секретарь суда Юнона Царева. Причины эвакуации она не назвала.
В начале мая в Москве из трёхэтажного бизнес-центра эвакуировали около 20 человек.
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