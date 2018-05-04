Источник: из бизнес-центра в Москве эвакуировали около 20 человек из-за возгорания

В Москве из трёхэтажного бизнес-центра эвакуировали около 20 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

«По предварительным данным, пожар произошёл на крыше бизнес-центра по адресу 3-й Павловский переулок, дом 22», — заявил источник. По его словам, площадь возгорания составила 50 кв. м. Источник добавил, что возгорание локализовано. Ранее стало известно, что в центре Москвы из-за задымления эвакуируют торговый центр.