Источник: из бизнес-центра в Москве эвакуировали около 20 человек из-за возгорания
В Москве из трёхэтажного бизнес-центра эвакуировали около 20 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
«По предварительным данным, пожар произошёл на крыше бизнес-центра по адресу 3-й Павловский переулок, дом 22», — заявил источник.
По его словам, площадь возгорания составила 50 кв. м.
Источник добавил, что возгорание локализовано.
Ранее стало известно, что в центре Москвы из-за задымления эвакуируют торговый центр.
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