Суд вынес приговор экс-директору рыбокомбината «Островной»

Короткая ссылка
Южно-Курильский районный суд Сахалинской области вынес приговор бывшему генеральному директору ЗАО «Рыбокомбинат «Островной» Наталье Кашкаровой. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Суд вынес приговор экс-директору рыбокомбината «Островной»
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что Кашкаровой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно, а также штрафа в размере 280 тыс. рублей.

«Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 195 УК России («Неправомерные действия при банкротстве»), ст. 199.2 УК России («Сокрытие денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов»)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, приговор суда к настоящему моменту не вступил в законную силу.

В 2016 году сотрудники рыбокомбината «Островной» во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пожаловались на невыплату зарплат. По их словам, обращения в областную прокуратуру не приносили результата. Задолженность предприятия составила 6,8 млн рублей.

В июле 2017 года «Газета.Ru» сообщила, что в модернизацию рыбокомбината «Островной» на острове Шикотан, который входит в состав Курильских островов, инвестор готов вложить около 8 млрд рублей. Отмечается, что в итоге должно быть создано круглогодичное современное производство по переработке водных биологических ресурсов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить