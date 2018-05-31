Суд вынес приговор экс-директору рыбокомбината «Островной»

Южно-Курильский районный суд Сахалинской области вынес приговор бывшему генеральному директору ЗАО «Рыбокомбинат «Островной» Наталье Кашкаровой. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Отмечается, что Кашкаровой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно, а также штрафа в размере 280 тыс. рублей.

«Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 195 УК России («Неправомерные действия при банкротстве»), ст. 199.2 УК России («Сокрытие денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов»)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, приговор суда к настоящему моменту не вступил в законную силу.

В 2016 году сотрудники рыбокомбината «Островной» во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пожаловались на невыплату зарплат. По их словам, обращения в областную прокуратуру не приносили результата. Задолженность предприятия составила 6,8 млн рублей.

В июле 2017 года «Газета.Ru» сообщила, что в модернизацию рыбокомбината «Островной» на острове Шикотан, который входит в состав Курильских островов, инвестор готов вложить около 8 млрд рублей. Отмечается, что в итоге должно быть создано круглогодичное современное производство по переработке водных биологических ресурсов.