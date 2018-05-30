В Госдуме прокомментировали ситуацию с «мостом глупости» в Петербурге

Депутат Госдумы, глава общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с так называемым мостом глупости в Санкт-Петербурге.

«Мне тут сложно что-то сказать, я не знаю, какие там подъездные пути, есть ли альтернативные пересечения, я не питерец. Но надо знать реалии, местность, чем вызвано стремление некоторых чудаков проехать под мостом, если его купол имеет явное снижение», — заявил парламентарий.

По его словам, если есть альтернатива, то ей нужно пользоваться.

Как отметил Лысаков, сложно что-то придумать против человеческой глупости.

В апреле сообщалось, что у путепровода на Ленсоветовской дороге, прозванного «мостом глупости», установили новые предупреждения. Высота переправы — три метра. Из-за этого под мостом застревают «газели».

Также «ПолитЭксперт» сообщал, что в Ростове-на-Дону произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей.