У «моста глупости» в Петербурге установили новые предупреждения

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В Санкт-Петербурге у путепровода на Ленсоветовской дороге, прозванного «мостом глупости», установили новые предупреждения, сообщает kp.ru.

«Установка знаков связана с участившимися случаями превышения водителями допустимых габаритов транспортных средств при проезде под данным путепроводом, что приводит к авариям», — сказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Теперь на подъезде к мосту на улице Труда и Ленсоветовской дороге можно увидеть три новых информационных щита.

Под «мостом глупости» с момента его открытия в 2017 году застряло уже 146 «газелей». Высота переправы — три метра.

Ранее Nation News сообщало, что в Петербурге вводят новые ограничения для транспорта.

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