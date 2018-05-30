В Кировской области заявили о росте числа преступлений против детей

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В Кировской области заявили о росте количества преступлений против несовершеннолетних, сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

В 2017 году было заведено более 340 уголовных дел, что в два раза превышает показатели 2016-го.

Чаще всего происходили преступления против половой свободы и половой неприкосновенности (210 в 2017 году против 117 в 2016-м), а также против жизни и здоровья (80 против 39).

Как заявили в Следственном комитете, за последние два года устанавливать причины и условия преступлений стали быстрее и точнее. Число раскрытых преступлений превысило 80%.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело после смерти ребёнка в Сургутской городской клинической больнице.

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