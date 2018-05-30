МЧС предупредило о шквалистом ветре в Москве в ближайшие часы

В Москве в ближайшие 1—3 часа ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду с сохранением до позднего вечера.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1—3 часа с сохранением до 22:00 30 мая местами в Москве ожидается усиление ветра западной четверти с порывами до 15—20 метров в секунду», — приводит РИА Новости сообщение МЧС.

Ранее сообщалось, что не менее шести человек пострадали при падении деревьев из-за сильного ветра в Москве.

Также сообщалось о закрытии парка Горького из-за штормового предупреждения.