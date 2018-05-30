Площадь в Москве назовут в честь физика Николая Басова

Площадь в Москве будет названа в честь физика Николая Басова, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Она расположена в Юго-Западном округе, недалеко от дома на улице Вавилова, где Басов много лет жил и работал. Рядом находится площадь Академика Прохорова — научного руководителя и соратника физика.

Также стало известно, что проектируемый проезд №683 в Зеленограде назовут в честь конструктора Фёдора Лукина.

Городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов поддержала переименование.

Ранее телеканал «360» сообщал, что площадь в центре Москвы назовут в честь архитектора Осипа Бове.