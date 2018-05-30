Площадь в Москве назовут в честь физика Николая Басова

Короткая ссылка
Площадь в Москве будет названа в честь физика Николая Басова, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Она расположена в Юго-Западном округе, недалеко от дома на улице Вавилова, где Басов много лет жил и работал. Рядом находится площадь Академика Прохорова — научного руководителя и соратника физика.

Также стало известно, что проектируемый проезд №683 в Зеленограде назовут в честь конструктора Фёдора Лукина.

Городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов поддержала переименование.

Ранее телеканал «360» сообщал, что площадь в центре Москвы назовут в честь архитектора Осипа Бове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить