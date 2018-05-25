Площадь в центре Москвы назовут в честь архитектора Осипа Бове

Одна из площадей в центре Москвы будет названа в честь архитектора Осипа Бове, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Соответствующее предложение поддержала городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов.

Площадь архитектора Бове расположена в Тверском районе на пересечении Столешникова переулка и улицы Петровка, недалеко от дома в Петровском переулке, где он жил.

Бове реконструировал Москву после пожара 1812 года. Он принадлежал к последнему поколению архитекторов русского классицизма, напоминает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что в Москве появятся сквер Осипа Мандельштама и площадь Фёдора Шаляпина.