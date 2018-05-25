Площадь в центре Москвы назовут в честь архитектора Осипа Бове

Короткая ссылка
Одна из площадей в центре Москвы будет названа в честь архитектора Осипа Бове, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Соответствующее предложение поддержала городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов.

Площадь архитектора Бове расположена в Тверском районе на пересечении Столешникова переулка и улицы Петровка, недалеко от дома в Петровском переулке, где он жил.

Бове реконструировал Москву после пожара 1812 года. Он принадлежал к последнему поколению архитекторов русского классицизма, напоминает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что в Москве появятся сквер Осипа Мандельштама и площадь Фёдора Шаляпина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Культура
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить