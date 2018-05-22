В Москве появятся сквер Мандельштама и площадь Шаляпина
Названия одобрены на заседании городской межведомственной комиссии по наименованию под председательством заммэра по вопросам социального развития Леонида Печатникова.
Сквер Мандельштама будет расположен в Басманном районе. Там уже установлен памятник поэту.
Площадь Шаляпина появится между Неглинной улицей и улицей Петровкой, недалеко от Большого театра.
Ранее сообщалось, что в честь режиссёра Эльдара Рязанова будет переименована улица в Обручевском районе на юго-западе Москвы.