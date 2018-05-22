В Москве появятся сквер Мандельштама и площадь Шаляпина

В Москве появятся сквер Осипа Мандельштама и площадь Фёдора Шаляпина, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Названия одобрены на заседании городской межведомственной комиссии по наименованию под председательством заммэра по вопросам социального развития Леонида Печатникова.

Сквер Мандельштама будет расположен в Басманном районе. Там уже установлен памятник поэту.

Площадь Шаляпина появится между Неглинной улицей и улицей Петровкой, недалеко от Большого театра.

Ранее сообщалось, что в честь режиссёра Эльдара Рязанова будет переименована улица в Обручевском районе на юго-западе Москвы.