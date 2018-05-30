В Хабаровском крае полиция проверяет видео с оскорблением школьника мужчиной

Короткая ссылка
В Хабаровском крае полицейские проводят проверку по факту появления в интернете видео, на котором мужчина оскорбляет школьника, ранее обидевшего его сына. Об этом информирует УМВД по региону.

Как передаёт РИА Новости, на видеозаписи слышно, как мужчина возле школы оскорбляет мальчика 10-11 лет. Также он предложил сыну «всечь» школьнику. 

Видеоролик был обнаружен полицейскими в ходе мониторинга соцсетей. Факт зарегистрирован в дежурной части отдела полиции в Комсомольске-на-Амуре. Школа и участники произошедшего установлены.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — заявили в полиции. 

Ранее портал Nation News передавал, что в Карелии следователи проверяют сообщения об избиении двух школьниц сверстницами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить