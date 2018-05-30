В Хабаровском крае полиция проверяет видео с оскорблением школьника мужчиной
Как передаёт РИА Новости, на видеозаписи слышно, как мужчина возле школы оскорбляет мальчика 10-11 лет. Также он предложил сыну «всечь» школьнику.
Видеоролик был обнаружен полицейскими в ходе мониторинга соцсетей. Факт зарегистрирован в дежурной части отдела полиции в Комсомольске-на-Амуре. Школа и участники произошедшего установлены.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — заявили в полиции.
Ранее портал Nation News передавал, что в Карелии следователи проверяют сообщения об избиении двух школьниц сверстницами.