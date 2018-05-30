В Хабаровском крае полиция проверяет видео с оскорблением школьника мужчиной

В Хабаровском крае полицейские проводят проверку по факту появления в интернете видео, на котором мужчина оскорбляет школьника, ранее обидевшего его сына. Об этом информирует УМВД по региону.

Как передаёт РИА Новости, на видеозаписи слышно, как мужчина возле школы оскорбляет мальчика 10-11 лет. Также он предложил сыну «всечь» школьнику.

Видеоролик был обнаружен полицейскими в ходе мониторинга соцсетей. Факт зарегистрирован в дежурной части отдела полиции в Комсомольске-на-Амуре. Школа и участники произошедшего установлены.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — заявили в полиции.

Ранее портал Nation News передавал, что в Карелии следователи проверяют сообщения об избиении двух школьниц сверстницами.