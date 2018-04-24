СК начал проверку из-за видео, на котором неизвестный в Сургуте насильно увозит ребёнка

Короткая ссылка
Следователи проводят проверку по факту появления видеозаписи, на которой видно, как неизвестный мужчина насильно увозит ребёнка с детской площадки в Сургуте. Об этом информирует СУ СК по ХМАО.

«24 апреля 2018 года в СМИ размещён фрагмент видеозаписи, из которой следует, что 23 апреля текущего года около 17 часов неустановленный мужчина насильно увозит с детской площадки... пытающуюся оказать ему сопротивление девочку», — говорится в сообщении

Отмечается, что в правоохранительные органы не поступало каких-либо заявлений о пропаже ребёнка. 

Следователи вместе с полицейскими устанавливают обстоятельства произошедшего. Принимаются меры для установления женщины, которая привела ребёнка на детскую площадку, мужчины, забравшего девочку, автомобиля, на котором он уехал, а также очевидцев инцидента.

Ранее во Владимирской области начали проверку из-за видео с избиением подростка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных