СК начал проверку из-за видео, на котором неизвестный в Сургуте насильно увозит ребёнка

Следователи проводят проверку по факту появления видеозаписи, на которой видно, как неизвестный мужчина насильно увозит ребёнка с детской площадки в Сургуте. Об этом информирует СУ СК по ХМАО.

«24 апреля 2018 года в СМИ размещён фрагмент видеозаписи, из которой следует, что 23 апреля текущего года около 17 часов неустановленный мужчина насильно увозит с детской площадки... пытающуюся оказать ему сопротивление девочку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в правоохранительные органы не поступало каких-либо заявлений о пропаже ребёнка.

Следователи вместе с полицейскими устанавливают обстоятельства произошедшего. Принимаются меры для установления женщины, которая привела ребёнка на детскую площадку, мужчины, забравшего девочку, автомобиля, на котором он уехал, а также очевидцев инцидента.

Ранее во Владимирской области начали проверку из-за видео с избиением подростка.