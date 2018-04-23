Следователи проводят проверку после появления видео с избиением школьницы в Сыктывкаре

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Следователи проверят информацию об избиении школьницы в Сыктывкаре, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт СК России по Республике Коми.

Видео было опубликовано в интернете. В правоохранительных органах назначили доследственную проверку, по итогам которой примут процессуальное решение.

В частности, планируется установить личность пострадавшей, нападавших, их возраст, место учёбы. Также полиция проверит, обращалась ли несовершеннолетняя в медицинское учреждение, какой вред её здоровью был нанесён.

Ранее президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский в беседе с НСН прокомментировал инцидент в школе Стерлитамака в Башкирии.

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