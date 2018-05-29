В центре Петербурга произошёл пожар в универмаге

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В универмаге «Пассаж» в Санкт-Петербурге произошёл пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу.
В центре Петербурга произошёл пожар в универмаге
  • АРХИВНОЕ ФОТО. © РИА Новости

«Поступило сообщение о пожаре по адресу Центральный район, Невский пр., дом 48, в здании универмага «Пассаж», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожару присвоен третий ранг.

«Горит надстройка на кровле на площади 80 кв. метров», — уточнили в МЧС.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на очевидцев, проведена эвакуация.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в шестиэтажном доме в историческом центре Санкт-Петербурга пострадали пять человек.

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