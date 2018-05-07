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В результате пожара в доме в центре Петербурга пострадали трое детей

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В результате пожара в шестиэтажном доме в историческом центре Санкт-Петербурга пострадали пять человек, в том числе трое детей.

Об этом в Twitter сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

По словам Митяниной, все дети, пострадавшие при пожаре, из одной семьи.

«Анализ кислотно-щелочного состояния крови в норме. По результату обследования от госпитализации освобождены», — заявила она.

Как пишет kp.ru, пожар в жилом доме на Васильевском острове начался в начале седьмого вечера. Отмечается, что квартира выгорела полностью.

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