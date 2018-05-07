В результате пожара в доме в центре Петербурга пострадали трое детей

В результате пожара в шестиэтажном доме в историческом центре Санкт-Петербурга пострадали пять человек, в том числе трое детей.

Об этом в Twitter сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

По факту пожара на Большой пр. В.О. дома 47 - горело 3 квартиры, открытый огонь. Пострадавших пока 5 человек,

среди них отравление дымом: девочка 4года, девочка 7лет, мальчик 11 лет, направлены в ДГБ 5. Женщина 45 лет - отравление НИИСП. Женщина 37 лет отравление - отказ от ЛПУ. — Анна Митянина (@A_Mitjanina) 7 мая 2018 г.

По словам Митяниной, все дети, пострадавшие при пожаре, из одной семьи.

«Анализ кислотно-щелочного состояния крови в норме. По результату обследования от госпитализации освобождены», — заявила она.

Как пишет kp.ru, пожар в жилом доме на Васильевском острове начался в начале седьмого вечера. Отмечается, что квартира выгорела полностью.